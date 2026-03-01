Tonårsflicka uppges ha blivit slagen av taxichaufför i Märsta

En tjej i övre tonåren uppges ha blivit slagen av en taxichaufför i Märsta natten mot söndag, enligt unt.se.

Larmet kom strax före klockan 03.00. Enligt UNT.se ska chauffören ha slagit passageraren och hennes vän, vilket ledde till att den ena föll till marken. När polisen kom till platsen hade taxichauffören lämnat området. En anmälan om misshandel har upprättats. Den utsatta tjejen behövde inte föras till sjukhus.