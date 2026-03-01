Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Tonårsflicka uppges ha blivit slagen av taxichaufför i Märsta

En tjej i övre tonåren uppges ha blivit slagen av en taxichaufför i Märsta natten mot söndag, enligt unt.se.

Larmet kom strax före klockan 03.00. Enligt UNT.se ska chauffören ha slagit passageraren och hennes vän, vilket ledde till att den ena föll till marken. När polisen kom till platsen hade taxichauffören lämnat området. En anmälan om misshandel har upprättats. Den utsatta tjejen behövde inte föras till sjukhus.

Av Erik Karlsson

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.