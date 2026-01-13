Tonårsflicka från Märsta döms för mordförsök i Södertälje
En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
Skjutningen inträffade den 28 juli 2025 då flickan reste från Märsta till Södertälje och avlossade tre skott mot en bostad i Grusåsen. Ingen befann sig i lägenheten, men tingsrätten bedömer att skotten var livsfarliga. Flickan döms till sluten ungdomsvård i ett år och åtta månader för försök till mord och förberedelse till grovt olaga hot. En 22-årig man döms till nio års fängelse för att ha haft en central roll genom att förse flickan med vapen och instruktioner samt för omfattande narkotikabrott. Domen omfattar totalt 13 personer och visar på ett organiserat narkotikanätverk i Södertälje, enligt SVT Stockholm.
