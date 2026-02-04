Foto: märsta centrum

Tomma butikslokaler i Märsta centrum – del av regional trend

Allt fler lokaler står tomma i köpcentrum runt om i Stockholms län. Även i Märsta centrum har flera verksamheter lämnat, i en utveckling som speglar en bredare trend i regionen.

Köpcentrum i Stockholmsregionen har under de senaste åren haft ökade svårigheter att behålla och locka hyresgäster. E-handelns tillväxt, effekter från pandemin och en fortsatt lågkonjunktur pekas ut som faktorer bakom utvecklingen, rapporterar SVT Stockholm.

En sammanställning från Objektvision, en marknadsplats för kommersiella lokaler, visar att antalet annonser för lediga restauranglokaler ökade med 29 procent mellan 2024 och 2025. För butikslokaler var ökningen nio procent under samma period.

I Märsta centrum har ett bankkontor, två restauranger och en tygbutik försvunnit på senare tid. Enligt centrumägaren Fastpartner finns det begränsade möjligheter att snabbt vända situationen.
– Visst, vi kan sänka hyran. Men butikerna har sina kostnader med personal och lager. Så det fungerar inte – om inte folk kommer och handlar, säger Kristina Appelgren, förvaltare vid Fastpartner, till SVT

Hon menar att även sänkta hyror har begränsad effekt när kundunderlaget minskar, något som påverkar både handel och serveringsverksamheter i centrumet.

Av Erik Karlsson

