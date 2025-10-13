Tjuvar stal 2500 liter diesel i Skepptuna

Under helgen har det stulits diesel från ett företag i Skepptuna, uppger UNT.

Polisen utreder en omfattande dieselstöld vid ett företag i närheten av Skepptuna, rapporterar UNT.se. Enligt polisen har tjuvar tagit sig in på området genom att klippa upp ett lås och därefter stulit omkring 2 500 liter diesel.

Stölden upptäcktes tidigt på måndagsmorgonen, men den tros ha inträffat någon gång under helgen. En anmälan om stöld har upprättats, uppger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl enligt unt.se.