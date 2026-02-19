Tips för dig som ska flytta mellan Märsta och Stockholm

Att flytta mellan Märsta och Stockholm är ett vanligt steg, oavsett om man söker stadens puls eller ett lugnare boende. Ofta handlar det om en lägenhetsflytt, och då är det flera praktiska detaljer som påverkar hur smidigt allt går – särskilt i flerfamiljshus.

En flytt i ett flerfamiljshus ska helst gå snabbt men det finns mycket som kan ställa till det. En hiss som inte fungerar eller långa bärvägar kan göra att det tar dubbelt så lång tid och att man får slita extra mycket.

Därför lönar det sig att tänka igenom framkomligheten och att ge flyttfirman tydlig information om vad som väntar. Likaså att ha en ordentlig plan över vad som ska in i lägenheten och vad som ska in i förrådet.

Att tänka på när man bokar flytthjälp

För att offerten ska bli rätt behöver du ge en tydlig bild av hur mycket som ska flyttas och hur lång körvägen är. Ofta vill flyttfirman veta hur många flyttkartonger man har men också om man har stora tunga möbler som bokhyllor i massivt trä, stora speglar, vitrinskåp eller sängar med förvaring. Säg också till om något behöver demonteras, eller om ni ska hämta eller lämna i ett förråd på en annan adress.

När man bokar flytthjälp i Stockholm brukar man även kunna lägga till tjänster som packning, montering av möbler, magasinering och flyttstädning. Det kan vara smidigt att låta samma firma sköta både flytten och flyttstädningen, särskilt om du vill slippa samordna tider och nycklar med flera bolag.

RUT avdrag och ansvar vid skador

Be om en faktura där arbetskostnaden är tydligt separerad från sådant som inte ingår i RUT, som material och eventuella avgifter. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta på fakturan, eftersom avdraget kopplas till den som betalar.

Tänk också på att avdraget på fakturan är preliminärt. Om du inte har tillräckligt med RUT kvar kan du i efterhand behöva betala mellanskillnaden. Spara offert, villkor och faktura, så att det går snabbt att reda ut vad som ingick om det blir frågor om priset. Om något skadas, fotografera direkt och notera vad som hände och när, så blir det enklare att reda ut ansvar och ersättning.

Porten, nycklarna och reglerna i huset

I vissa hus är det inte samma behörighet överallt. Man kanske kan komma in i porten men ändå behöva annan behörighet för förråd eller hiss. Det är vanligt att hålla ytterporten öppen men under uppsikt så att inga obehöriga smiter in. Dörrar som är gjorda för att stängas av sig själva ska inte kilas upp, eftersom de ofta är branddörrar. Behöver en sådan dörr stå öppen ska det ske med en dörrhållarmagnet som släpper vid larm.

Stäm av med värd eller förening om hissen behöver bokas, om den kan låsas i flyttläge och om det finns tider då den inte får reserveras, och ge den informationen till flyttfirman. I vissa hus måste man i förväg anmäla flytten till värden eller föreningen. Det kan också finnas särskilda regler för vilken väg in- och utflytt ska ske, som exempelvis via källaringången.

Mått och skydd i hiss och trapphus

Det som brukar avgöra om en lägenhetsflytt går smidigt är hur enkelt det går att få ut de största sakerna. Om du kan, ta reda på måtten på de smalaste dörrkarmarna och hissens öppning och innermått och ge dem till flyttfirman, särskilt om du har stora möbler. Då vet de om möblerna får plats eller måste demonteras.

Titta på trapphusets snävaste sväng och om det finns trösklar som gör att pirra eller bärsele blir svårt att använda. Se till att skydda dörrkarmar, trapphusets hörn och väggen nära entrén så att det inte blir märken. En flyttfilt eller en bit kartong kan räcka som skydd på utsatta hörn.

Flyttbil vid porten – parkering, avstånd och lastplats

Ju närmare porten flyttbilen kan stå, desto snabbare går flytten. Finns det ingen bra lastplats nära entrén kan flyttfirman behöva välja ett mindre fordon och köra fler vändor. Ta därför reda på vad som faktiskt gäller där du bor och dit du ska flytta: var man får stanna, om det finns räddningsvägar och om vissa ytor måste hållas fria för leveranser.

Ge all information till flyttfirman när du bokar, så att de kan planera lastningen och slipper flytta bilen mitt i allt. Om lastningen behöver ske via innergården, ta reda på om det finns hinder som bom eller låg fri höjd och nämn det vid bokningen.

Packa rätt och lätt

Vid en flytt är det viktigt att kartongerna inte är för tunga. Packa så att varje låda går att bära i en trappa utan att man tappar greppet. Böcker och annat tungt ska läggas i små kartonger, inte bara för att man då orkar bära dem utan även för att kartongerna inte ska gå sönder.

Märk kartongerna på två sidor så att texten syns även när de står tätt, och skriv en tydlig beskrivning av innehåll och i vilket rum lådan ska ställas. För kartonger som innehåller ömtåliga saker räcker det med ett ord, till exempel “glas” eller “porslin”.

Se också till att fördela vikten jämnt och fyll upp tomrummet så att innehållet inte glider runt. Det är bättre med fler lådor som är lagom tunga än några få som blir svåra att hantera. Det bästa är att använda flyttkartonger som går att stapla, då står de stabilt och man kan packa flyttbilen smart utan att lådorna tar upp för mycket plats.