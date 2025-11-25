Tio nyanlända till kommunen 2026

Länsstyrelsen har anvisat tio nyanlända till Sigtuna kommun 2026.

Nästa år kommer Sigtuna kommun att ta emot tio nyanlända och vissa skyddsbehövande från Ukraina. Anvisningarna sker med stöd av bosättningslagen, som ska fördela mottagandet jämnt mellan kommuner och underlätta för nyanlända att etablera sig i arbetsliv och samhälle.

Totalt omfattar fördelningen i Stockholms län 775 personer, vilket motsvarar knappt 9,5 procent av landets mottagande. Sigtuna är därmed en av de kommuner som tar emot ett mindre antal, medan Stockholm stad får flest nyanlända med 226 personer.

Förslaget om en ny etableringsboendelag kan förändra systemet från 2026, men de nya reglerna om anvisningar kommer först att tillämpas från 1 januari 2027.