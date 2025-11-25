Tio nyanlända till kommunen 2026

Länsstyrelsen har anvisat tio nyanlända till Sigtuna kommun 2026.
Nästa år kommer Sigtuna kommun att ta emot tio nyanlända och vissa skyddsbehövande från Ukraina. Anvisningarna sker med stöd av bosättningslagen, som ska fördela mottagandet jämnt mellan kommuner och underlätta för nyanlända att etablera sig i arbetsliv och samhälle.
Totalt omfattar fördelningen i Stockholms län 775 personer, vilket motsvarar knappt 9,5 procent av landets mottagande. Sigtuna är därmed en av de kommuner som tar emot ett mindre antal, medan Stockholm stad får flest nyanlända med 226 personer.
Förslaget om en ny etableringsboendelag kan förändra systemet från 2026, men de nya reglerna om anvisningar kommer först att tillämpas från 1 januari 2027.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.