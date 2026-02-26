Tio kommuninvånare startar i Vasaloppet – jagar rekord från 2012

På söndag avgörs det 102:a Vasaloppet. Inför årets lopp är tio åkare från klubbar i Sigtuna kommun anmälda, enligt en sammanställning som Newsworthy gjort av samtliga resultat sedan 1991.

Fyra av åkarna representerar Arlanda-Märsta SK. Övriga tävlar för Sigtuna AK och Sigtuna OK. Förra året var också tio åkare anmälda från Sigtunaklubbar, varav åtta tog sig i mål. Det bästa resultatet genom tiderna från en klubb i Sigtuna kommun noterades 2012. Då gick Robert Carlsson i mål på tiden 4.44.10, vilket gav en 853:e plats. På damsidan har Carola Eriksson den snabbaste tiden, 5.33.17 från 2013.

Sett till antal åkare som fullföljt loppet var 2002 det starkaste året, då 25 åkare från Sigtunaklubbar tog sig hela vägen till Mora.

Enligt Newsworthy har en växande andel av deltagarna de senaste åren tävlat utan tydlig geografisk klubbtillhörighet, vilket påverkar jämförelser över tid.