Tingwall ute ur Melodifestivalen

Albin Tingwall är utslagen ur Melodifestivalen. Det står klart efter den femte deltävlingen och finalkvalet.

Förra veckan sjöng Albin Tingwall Done Getting Over You i Eskilstuna. Det räckte till en plats i finalkvalet som avgjordes i Karlstad efter den femte deltävlingen. Där tog mello-resan slut för sigtunasonen. Annika Wickihalder och Jay Smith tog de två sista finalplatserna. Albin var besviken efter kvalet.

– Jättetråkigt, det var min plan att gå till final. Jag tar det här hårt eftersom jag är en tävlingsmänniska. Jag får bita ihop och vinna något annat år, sa Albin till Aftonbladet.