Tingwall gör debut i Melodifestivalen

På lördag gör Albin Tinwall debut i Melodifestivalen med låten Done Getting Over You.

Albin Tingwall, född den 25:e juli 2003 i Sigtuna, fick sitt genombrott år 2022 när han deltog i TV4:s Idol. Han imponerade genom hela tävlingen, från de första auditionerna till veckofinalerna, och slutade till sist på andra plats i finalen. Efter Idol har han släppt två singlar, varav en är en cover av låten ”How Am I Supposed to Live Without You” och den andra är en egen låt med titeln ”Something About You”. Nu år 2024 gör Albin Tingwall sin debut i Melodifestivalen med låten ”Done Getting Over You”, skriven av Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb och Linnea Deb. Denna låtskrivartrio har tidigare skrivit vinnande låtar för Eurovision Song Contest (ESC), vilket ger låten extra tyngd inför tävlingen.