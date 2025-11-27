Tillsammans i köket – Catarina König i ny mat- och pysselserie

Sigtunabon och matfashionistan Catarina König gör tv-program med sin dotter som sänds i TV4:s plattformar.

Catarina König är aktuell med det nya tv-programmet Tillsammans i köket, där hon tillsammans med sin dotter Filippa lagar mat och skapar dukningar och pyssel anpassade efter säsongens skiftningar.

Programmet består av tolv avsnitt och följer året genom olika teman. Varje avsnitt bygger på en meny och dukning kopplad till årstiden, kompletterat med enklare pyssel eller detaljer som förstärker stämningen i hemmet. Serien har fokus på vardagsmat och gemenskap, och innehållet beskrivs som lättillgängligt och familjeinriktat.

Tillsammans i köket började sändas 2025 och visas på flera plattformar, bland annat TV4 och Sjuan. Varje avsnitt är ungefär 20–25 minuter långt. Programmet lyfter fram matlagning som ett sätt att samlas, med recept och tips som riktar sig till tittare som vill skapa en trivsam och inspirerande hemmamiljö.