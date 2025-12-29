Tidigare Arlandautredare utsedd till Årets Mälardaling

Den tidigare Arlanda-utredaren Peter Norman har utsetts till Årets Mälardarling 2025 av Mälardalsrådet.

Årets Mälardaling ges för Normans långvariga arbete med att stärka tillgängligheten till Arlanda och utveckla flygplatsens roll som en central transportnod i Stockholm-Mälarregionen.

Peter Norman har bland annat varit regeringens Arlandasamordnare och lett Arlandautredningen. I sitt arbete har han lyft förslag om förbättrade transporter till och från flygplatsen, som minskad vägträngsel, ökat kollektivtrafikresande och förändrade avgifter kopplade till järnvägstrafiken.

Mälardalsrådet lyfter Arlanda som avgörande för regionens konkurrenskraft och menar att Normans insatser haft stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av flygplatsen och dess infrastruktur.