Terrorhäktad man arbetade i skolverksamhet – Brottsligheten skedde i kommunen

Den man i 20-årsåldern som häktades förra veckan misstänkt för deltagande i terroristorganisation arbetade samtidigt inom kommunal verksamhet, uppger SVT Nyheter.

Enligt SVT var mannen anställd med anställningsstöd i Sollentuna kommun från slutet av september till mitten av november 2025. Han arbetade med serviceuppgifter, bland annat i skolmiljö.

De misstänkta brotten ska enligt utredningen ha begåtts i Sigtuna kommun och på andra platser i Stockholms län mellan den 6 november och fram till att mannen anhölls förra veckan. Ärendet rör misstänkt deltagande i en högerextrem terroristorganisation och utreds av Säkerhetspolisen.

Sollentuna kommun uppger för SVT att man inte fått information från polis eller Säkerhetspolisen om misstankarna under anställningstiden och att man nu behöver ta reda på mer om omständigheterna.

Mannen motsätter sig häktningen och bestrider brott. Hans försvarare har avböjt att kommentera ärendet. Åklagare och Säkerhetspolisen lämnar inga ytterligare uppgifter med hänvisning till förundersökningssekretess. märsta.nu rapporterade nyligen att den grupp han var med i är internationellt klassad som terrororganisation.