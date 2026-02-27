Terrorhäktad kopplas till internationell våldsgrupp

Den 20-årig man med koppling till Märsta som har häktats av Attunda tingsrätt misstänks för deltagande i en högerextrem terroristorganisation.

Mannen greps under mellandagarna och har sedan dess varit misstänkt i ett ärende som rör Sveriges säkerhet, enligt uppgifter som tidigare lämnats till TV4 Nyheterna. Åklagare har uppgett att han funnits på Säkerhetspolisens radar sedan en tid tillbaka.

Enligt Expos granskning ska den häktade ha varit drivande i att bygga upp en svensk gren av den nazistiska våldsgruppen Maniac Murder Cult. Gruppen är internationellt känd och terrorstämplad i bland annat Kanada och Storbritannien.

Expo uppger att mannen ska ha försökt rekrytera personer via sociala medier och att propaganda kopplad till organisationen förekommit i närheten av hans bostad i Märsta.

Förundersökningsledaren har inte velat kommentera uppgifterna och hänvisar till förundersökningssekretess. Även Säkerhetspolisen avstår från att uttala sig.