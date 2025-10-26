Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.

Sedan Arlandas nya Marknadsplats, den största kommersiella satsningen i flygplatsens historia, stod klar våren 2025, kunde flygplatsen stoltsera med ett brett utbud av shopping för alla smaker och plånböcker, där välkända varumärken samsades med nyutvecklade koncept med stort fokus på det svenska och skandinaviska.

Flera populära svenska aktörer som Newhouse, & Other Stories, Syster P, J.Lindeberg, Fredmans och Chimi hade flyttat in och tog tillsammans med GANT, Aera Fashion och Illums Bolighus tillfället i akt att visa upp sina produkter under en stor modevisning som ägde rum i Terminal 5 inför höstlovsresenärer.

Charlotte Ljunggren, Direktör Marknad och försäljning på Swedavia, berättade att det hade varit en otrolig dag med mycket skratt, glädje och uppskattade kommentarer från resenärer som passerade förbi. Hon sa att visionen med den nya Marknadsplatsen hade varit att göra shoppingen till en upplevelse med oväntade inslag och att de hade lyckats visa detta på catwalken under dagen.