Teklay prisas efter brand i lägenhet i Märsta

Teklay uppmärksammats för ett rådigt ingripande i samband med en lägenhetsbrand i Märsta i januari.

Den 29 januari började det brinna i en lägenhet i Märsta. I bostaden befann sig ett åttaårigt barn. En granne, Teklay, krossade ett fönster och tog sig in i lägenheten för att undsätta barnet. Flickan hade gömt sig under en säng och kunde föras i säkerhet.

Under veckan uppmärksammades insatsen. SigtunaHem tackade Teklay med blommor och presentkort. Även Brandkåren Attunda deltog och delade ut ett diplom för rådigt ingripande. Vid uppvaktningen närvarade representanter från bostadsbolaget samt distriktschef Magnus Andersson från räddningstjänsten.