TBE-smittan fortsätter att öka i Sverige – och Sigtuna sticker ut med den högsta noteringen hittills.

Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.

I Stockholms län som helhet anmäldes 116 fall under året. Norrtälje är fortsatt den kommun i länet som har flest smittfall. På nationell nivå ökade antalet TBE-fall med drygt 30 procent jämfört med året innan, till totalt 504 fall. Den långsiktiga trenden visar samtidigt en tydlig ökning över tid, där spridningen också successivt rört sig längre norrut.

Sigtuna ingår i gruppen kommuner där Folkhälsomyndigheten bedömer att TBE förekommer mer regelbundet. Det gäller hela Stockholms län. Smittspridningen varierar mellan åren och påverkas bland annat av väder, klimat och förekomst av värddjur för fästingar. Enligt Newsworthy har förändringar i klimatet också bidragit till längre säsonger för fästingar i Sverige.