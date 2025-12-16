Taxichaufför misshandlad av arg bilist

En taxichaufför misshandlades på måndagen av en arg bilist. Polis upprättade en anmälan om misshandel.
Under måndagen den 15 december inkom ett larm om misshandel i Sigtuna. En taxichaufför hade hört av sig efter att en annan bilist tutat på honom. När taxichauffören stannade ska den andre bilisten ha skrikit och slagit mot honom innan han körde därifrån. Polisen upprättade en anmälan om misshandel.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.
Nyheter En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.
Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.
Notiser På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.
Nyheter Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.
Nyheter En kvinna i Sigtuna fick vänta i över fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots upprepade domstolsbeslut till hennes fördel. Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot kommunens hantering, rapporterar SVT.