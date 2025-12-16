Taxichaufför misshandlad av arg bilist

En taxichaufför misshandlades på måndagen av en arg bilist. Polis upprättade en anmälan om misshandel.

Under måndagen den 15 december inkom ett larm om misshandel i Sigtuna. En taxichaufför hade hört av sig efter att en annan bilist tutat på honom. När taxichauffören stannade ska den andre bilisten ha skrikit och slagit mot honom innan han körde därifrån. Polisen upprättade en anmälan om misshandel.

Av redaktion@marsta.nu
