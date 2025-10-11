Taxi Stockholm tar över skol- och omsorgsresor i Sigtuna

Taxi Stockholm har tilldelats uppdraget att köra skol- och omsorgsresor i Sigtuna kommun.

Beslutet kommer efter att förvaltningsrätten slagit fast att Bolt inte uppfyllde upphandlingskraven och därför diskvalificerats.

Enligt Taxi Stockholm är beskedet ett viktigt erkännande för bolag som arbetar med kollektivavtal och trygga anställningar. Bolagets vd Pernilla Samuelsson framhåller att resultatet visar värdet av långsiktighet och kvalitet i samhällsuppdrag.

Det nya avtalet innebär att Taxi Stockholm tar över ansvaret för skol- och omsorgsresorna i kommunen efter att upphandlingen nu har avgjorts.