Foto: Taxi Stockholm

Taxi Stockholm tar över skol- och omsorgsresor i Sigtuna

Taxi Stockholm har tilldelats uppdraget att köra skol- och omsorgsresor i Sigtuna kommun.

Beslutet kommer efter att förvaltningsrätten slagit fast att Bolt inte uppfyllde upphandlingskraven och därför diskvalificerats.

Enligt Taxi Stockholm är beskedet ett viktigt erkännande för bolag som arbetar med kollektivavtal och trygga anställningar. Bolagets vd Pernilla Samuelsson framhåller att resultatet visar värdet av långsiktighet och kvalitet i samhällsuppdrag.

Det nya avtalet innebär att Taxi Stockholm tar över ansvaret för skol- och omsorgsresorna i kommunen efter att upphandlingen nu har avgjorts.

Förvaltningsrätten stoppar Bolt

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.

Marknadsplatsen prisas

Näringsliv Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.

Stor fastighetsaffär i Sigtuna

Näringsliv En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.