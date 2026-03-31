Tapwell etablerar logistik i Rosersberg

Tapwell flyttar sin logistik till Rosersberg. Bolaget har tecknat ett långsiktigt avtal om drygt 4 000 kvadratmeter i en fastighet som ägs av Prologis. Inflyttning planeras till 1 juni 2026.
Den nya anläggningen ska användas för lager och distribution och är en del av bolagets satsning på mer effektiv logistik. Läget i Rosersberg lyfts fram som strategiskt, med närhet till E4 och Arlanda.
Fastigheten, Rosersberg DC4, är cirka 20 000 kvadratmeter stor och byggd med fokus på energieffektivitet. Bland annat finns solpaneler, energieffektiv drift och lösningar för att minska klimatpåverkan.
Tapwell blir den andra hyresgästen i byggnaden, som nu är till ungefär hälften uthyrd.
