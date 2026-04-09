Tamsons (M) lämnar politiken i höst

Oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i Region Stockholm lämnar politiken i samband med höstens val. Det skriver han i ett inlägg på Facebook.

Efter över 30 år som politiker uppger Tamsons att han har fått ett nytt uppdrag utanför politiken, som han har valt att tacka ja till efter samråd med familjen. Han betonar samtidigt att han kommer att sitta kvar mandatperioden ut. Tamsons har varit verksam i regionpolitiken i närmare 20 år, varav 13 år som regionråd. I sitt inlägg lyfter han bland annat arbetet med Citybanan, utbyggnaden av tunnelbanan och planerna på Östlig förbindelse.

Tamsons har flera gånger varit Märsta och vid Märsta station där han tillsammans med lokala moderater agerat för både ombyggnad av Märsta station eller för ett nytt resecentrum.

– I samband med höstens val kommer jag att lämna politiken för att ta mig an nya utmaningar. Jag har fått ett mycket hedrande erbjudande som jag, efter noggrant övervägande och i nära samråd med min familj och mina närmaste, valt att tacka ja till, skriver han i inlägget.