Foto: Insändarbild

Taim Jawhar från IFK Märsta uttagen till Ungdomsfinnkampen

Taim Jawhar från IFK Märsta kommer att tävla för Sverige i ungdomsfinnkampen i grenen 3 000 meter gång. Uttagningen sker i samband med att friidrottsklassikern Finnkampen firar 100 år.

märsta.nu har tidigare rapporterat om Taim Jawhars satsning för att komma med i landslaget. Nu har han tagits ut i Ungdomsfinnkampen. Finnkampen är en landskamp mellan Sverige och Finland som återkommit årligen sedan 1920-talet och räknas som en av friidrottens mest traditionstyngda tävlingar.

Taim Jawhar har tidigare deltagit i flera stora tävlingar, bland annat Ungdomsfinnkampen 2024, USM samma år och Nordiska juniorlandskampen. Uttagningen till årets jubileumsupplaga innebär ytterligare ett steg i hans friidrottskarriär.

Ungdomsfinnkampen ses som en möjlighet för unga friidrottare att mäta sig med nordiska konkurrenter och skaffa erfarenhet på internationell nivå.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

