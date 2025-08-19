Taim Jawhar från IFK Märsta uttagen till Ungdomsfinnkampen
Taim Jawhar från IFK Märsta kommer att tävla för Sverige i ungdomsfinnkampen i grenen 3 000 meter gång. Uttagningen sker i samband med att friidrottsklassikern Finnkampen firar 100 år.
märsta.nu har tidigare rapporterat om Taim Jawhars satsning för att komma med i landslaget. Nu har han tagits ut i Ungdomsfinnkampen. Finnkampen är en landskamp mellan Sverige och Finland som återkommit årligen sedan 1920-talet och räknas som en av friidrottens mest traditionstyngda tävlingar.
Taim Jawhar har tidigare deltagit i flera stora tävlingar, bland annat Ungdomsfinnkampen 2024, USM samma år och Nordiska juniorlandskampen. Uttagningen till årets jubileumsupplaga innebär ytterligare ett steg i hans friidrottskarriär.
Ungdomsfinnkampen ses som en möjlighet för unga friidrottare att mäta sig med nordiska konkurrenter och skaffa erfarenhet på internationell nivå.
