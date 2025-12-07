Tågen i kommunen – var tionde försenat i november

Var tionde tåg som passerade kommunens tre stationer, Märsta, Arlanda och Rosersberg, var försenade den gångna månaden.
Omkring 10 300 tåg passerade Arlanda C, Märsta och Rosersberg i november. Av dessa var 887 mer än fem minuter sena, motsvarande 9 procent – en nivå som ligger över målsättningen om högst 5 procent sena tåg. Fyra procent av pendeltågen var försenade. Enligt Newsworthy var söndagen den 30 november den dag med störst andel förseningar, då 19 procent av tågen var mer än fem minuter sena. Det mest försenade tåget var SJ Nattåg 93 från Narvik till Stockholm C, som passerade Sigtuna elva timmar och 27 minuter sent på kvällen den 2 november.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.