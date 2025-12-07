Tågen i kommunen – var tionde försenat i november

Var tionde tåg som passerade kommunens tre stationer, Märsta, Arlanda och Rosersberg, var försenade den gångna månaden.

Omkring 10 300 tåg passerade Arlanda C, Märsta och Rosersberg i november. Av dessa var 887 mer än fem minuter sena, motsvarande 9 procent – en nivå som ligger över målsättningen om högst 5 procent sena tåg. Fyra procent av pendeltågen var försenade. Enligt Newsworthy var söndagen den 30 november den dag med störst andel förseningar, då 19 procent av tågen var mer än fem minuter sena. Det mest försenade tåget var SJ Nattåg 93 från Narvik till Stockholm C, som passerade Sigtuna elva timmar och 27 minuter sent på kvällen den 2 november.