Sweets by Camilla öppnar på Arlanda

Bakprofilen Camilla Hamids café- och bagerikoncept Sweets by Camilla etablerar sig på Arlanda. Det blir första gången varumärket öppnar på en flygplats.

Den nya enheten placeras på Arlandas marknadsplats och får ett sortiment anpassat för resenärer, med frukostalternativ och bakverk som kan tas med ombord eller köpas som present.

Etableringen sker genom ett samarbete mellan Swedavia och HMSHost, som ansvarar för mat- och dryckesutbudet på flygplatsen. Enligt Swedavia är målet att stärka utbudet av skandinaviska och lokala varumärken på Arlanda.

Camilla Hamid har på kort tid blivit ett välkänt namn inom bakning i Sverige, med flera caféer och ett eget bageri i Stockholm. Öppningen på Arlanda innebär att konceptet nu når både svenska och internationella resenärer.