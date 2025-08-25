Swedavias VD lämnar uppdraget – Tar över SJ

Swedavias VD Jonas Abrahamsson lämnar sitt uppdrag efter drygt nio år på posten. Han presenterades samtdigt som VD för SJ

Swedavias vd Jonas Abrahamsson kommer att lämna sitt uppdrag senast i slutet av februari 2026. Han har varit vd i drygt nio år och går vidare till ett nytt uppdrag.

Under sin tid på Swedavia har Abrahamsson lett flera större investeringsprojekt på bolagets flygplatser och haft en central roll i arbetet under pandemin samt i bolagets klimatomställning.

Rekryteringen av en ny vd för Swedavia inleds nu. Abrahamsson kommer istället att leda SJ där han presenterades som VD:

– Med Jonas Abrahamsson får SJ en vd med mångårig erfarenhet från både flyg- och energisektorn. De är både kundnära och investeringstunga verksamheter och utgör en bra grund för vd-skapet, fortsätter Kenneth Bengtsson. Jonas Abrahamsson är erkänt framgångsrik ledare och lagspelare, avslutar Kenneth Bengtsson.