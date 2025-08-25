Swedavias VD lämnar uppdraget – Tar över SJ

Swedavias VD Jonas Abrahamsson lämnar sitt uppdrag efter drygt nio år på posten. Han presenterades samtdigt som VD för SJ
Swedavias vd Jonas Abrahamsson kommer att lämna sitt uppdrag senast i slutet av februari 2026. Han har varit vd i drygt nio år och går vidare till ett nytt uppdrag.
Under sin tid på Swedavia har Abrahamsson lett flera större investeringsprojekt på bolagets flygplatser och haft en central roll i arbetet under pandemin samt i bolagets klimatomställning.
Rekryteringen av en ny vd för Swedavia inleds nu. Abrahamsson kommer istället att leda SJ där han presenterades som VD: – Med Jonas Abrahamsson får SJ en vd med mångårig erfarenhet från både flyg- och energisektorn. De är både kundnära och investeringstunga verksamheter och utgör en bra grund för vd-skapet, fortsätter Kenneth Bengtsson. Jonas Abrahamsson är erkänt framgångsrik ledare och lagspelare, avslutar Kenneth Bengtsson.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.
Näringsliv SAS har beställt 45 nya jetflygplan av modellen Embraer E195-E2, med möjlighet att köpa ytterligare 10. En satsning som kan få påverkan på inrikesflyget i Sverige för SAS med omfattande verksamhet på Arlanda.