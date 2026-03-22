Foto: Swedavia

Swedavia visar vinst – satsningar fortsätter på Arlanda

Swedavia redovisar ett positivt resultat före skatt för 2025, det första sedan pandemin. Samtidigt fortsätter investeringarna i Arlanda.

Bolaget redovisar ett resultat före skatt på 20 miljoner kronor, en förbättring med 273 miljoner kronor jämfört med året innan. Nettoomsättningen uppgår till 6,8 miljarder kronor och antalet resenärer vid Swedavias flygplatser når drygt 33 miljoner under året.

Utvecklingen märks även på Arlanda, där utrikesresandet ökar. I oktober passerar antalet utrikesresenärer för första gången nivåerna från motsvarande månad före pandemin 2019.

Samtidigt går planeringen vidare för framtida utbyggnad av flygplatsen. Under året fattas beslut om att påbörja detaljprojektering av en ny pir, Pir G, samt en ny bagageanläggning och utökad incheckningskapacitet i Terminal 5.

Av Erik Karlsson

