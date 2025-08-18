Christer Bjurestedt Linde, till höger, tillsammans med inspelningsteamet och Kattis Ahlström. Foto: Insändarbild

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Bjurestedt Linde var förordnad att förvalta ett dödsbo och bevaka okända arvingars rätt. I det aktuella fallet hade en arvinge hittats utomlands, vilket blev fokus för reportaget. Programmet planerades att sändas i SVT1 i mars nästa år. Efter inspelningen berättade juristen att han, genom sitt arbete med bouppteckningar och testamenten, hade sett hur kriminella på olika sätt utnyttjade personer som nyligen hade mist en närstående – en form av brottslighet som enligt honom inte var allmänt känd.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Märstarapparen 25 släpper ny singel

Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.

Sara Sandberg ställer ut i Sigtuna

Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.

EPA/Motorskoj samlar traktorer och publik i Odensala på lördag

Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.

ADAAM släpper nytt med Greekazo

Nöjesnyheter På fredag släpper Märstarapparen Adaam sin nya singel "Ela Ela", ett samarbete med Greekazo. Låten är den tredje från deras gemensamma EP Nya skolans ledare, som kommer ut den 15 augusti.

Tjejer Oxå skapar trygghet och gemenskap bland unga i Märsta

Märstafolket Två 15-åriga tjejer från Märsta deltar i projektet Tjejer Oxå, där unga får chansen att lära sig om trygghet och säkerhet i samhället. Bakom initiativet står Räddningstjänsten tillsammans med bland annat polis, ambulans och brandkår. Syftet är att skapa gemenskap och ge unga meningsfulla aktiviteter efter skoltid.

Sigtuna Möte arrangeras 23 augusti

Nöjesnyheter Lördagen den 23 augusti är det dags för den traditionsenliga sensommarmarknaden Sigtuna Möte – ett evenemang med historiska rötter som sträcker sig tillbaka till det sista jordbruksmötet i Sigtuna stad år 1912. Sedan dess har marknaden utvecklats till en återkommande folkfest som i över femtio år lockat både lokalbefolkning och besökare.

