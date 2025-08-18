SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Bjurestedt Linde var förordnad att förvalta ett dödsbo och bevaka okända arvingars rätt. I det aktuella fallet hade en arvinge hittats utomlands, vilket blev fokus för reportaget. Programmet planerades att sändas i SVT1 i mars nästa år. Efter inspelningen berättade juristen att han, genom sitt arbete med bouppteckningar och testamenten, hade sett hur kriminella på olika sätt utnyttjade personer som nyligen hade mist en närstående – en form av brottslighet som enligt honom inte var allmänt känd.