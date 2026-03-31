Svevia ska förbättra avvattningen vid Arlanda

På uppdrag av Swedavia ska Svevia genomföra VA-arbeten vid Arlanda flygplats. Projektet omfattar schaktning och förläggning av omkring fem kilometer dagvattenledningar vid bana 2.

Arbetet startar i april och pågår till mitten av september. Det omfattar cirka 2,5 kilometer schakt längs landningsbanan och installation av totalt fem kilometer nya VA-ledningar. Projektet kräver omfattande resurser, med omkring 16 grävmaskiner, två hjullastare och ett stort team av yrkesarbetare, arbetsledare och ingenjörer på plats.

– Det här är ett klassiskt mark- och ledningsprojekt, men i en miljö där logistik och samarbete mellan flera aktörer är avgörande, säger Jonas Paaso på Svevia.

Syftet är att säkerställa en stabil och långsiktigt hållbar avvattning för bana 2, samtidigt som arbetet anpassas till flygplatsens drift och säkerhet. Kontraktssumman är cirka 123 miljoner kronor.