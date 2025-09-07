Sverige ute ur EM – 10 poäng av Melwin mot favoriten

Sverige är ute ur EM, man tog sig till åttondelsfinal där en av favoriterna, Turkiet, väntade. 10 poäng av Melwin räckte inte till seger.

I åttondelsfinalen i EuroBasket 2025 ställdes Sverige mot Turkiet i en dramatisk match som slutade 85–79 till Turkiets fördel. Trots förlusten imponerade det svenska laget, särskilt Melwin Pantzar från Märsta, som bidrog med 10 poäng. Pantzar, som spelar för Bilbao Berri i Spanien, har varit en nyckelspelare för Sverige under hela turneringen och var en av lagets mest pålitliga poänggörare.

Matchen var historisk för Sverige, då det var första gången herrlandslaget nådde slutspel i ett mästerskap. Sverige inledde starkt och ledde med fem poäng i halvtid, men Turkiet, ledda av NBA-stjärnan Alperen Şengün, vände matchen i andra halvlek. Trots ett sent kvitteringsförsök från Sverige avgjorde Turkiet med ett avgörande ryck i slutet.

För Melwin Pantzar var detta en av många framstående insatser i landslaget. Sedan sin debut 2019 har han genomsnittligt 10,4 poäng per match i 39 landskamper och blev den 53:e spelaren genom tiderna att nå 400 poäng med herrlandslaget