Svenska kyrkan testade begravningsverksamhet i kris

Svenska kyrkan i Märsta har genomfört en beredskapsövning för att klara verksamheten även vid större kriser. Under två dagar i början av mars testades arbetet helt utan el och diesel.

Övningen hölls vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård och utgick från ett scenario där elförsörjningen slagits ut och bränsle ransonerats. Personal fick då arbeta med alternativa metoder, som att gräva för hand och tina tjäle utan maskiner.

Syftet var att säkerställa att begravningsverksamheten kan fungera även under svåra förhållanden. Enligt pastoratet visar övningen att man har förmåga att klara sitt uppdrag även med begränsade resurser.

Begravningsverksamheten är lagstadgad och ska fungera oavsett situation, något som låg till grund för övningen i Märsta.