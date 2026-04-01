Svenska kyrkan testade begravningsverksamhet i kris
Svenska kyrkan i Märsta har genomfört en beredskapsövning för att klara verksamheten även vid större kriser. Under två dagar i början av mars testades arbetet helt utan el och diesel.
Övningen hölls vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård och utgick från ett scenario där elförsörjningen slagits ut och bränsle ransonerats. Personal fick då arbeta med alternativa metoder, som att gräva för hand och tina tjäle utan maskiner.
Syftet var att säkerställa att begravningsverksamheten kan fungera även under svåra förhållanden. Enligt pastoratet visar övningen att man har förmåga att klara sitt uppdrag även med begränsade resurser.
Begravningsverksamheten är lagstadgad och ska fungera oavsett situation, något som låg till grund för övningen i Märsta.
Nyheter Rosersberg blir en av de första platserna i landet där särskilda avdelningar för barn och unga inom Kriminalvården ska startas. Planen är att verksamheten ska vara i drift från den 1 juli 2026.
Nyheter Planer på ett pilotprojekt med självkörande pendeltåg växer fram i Sigtuna kommun. Sträckan som pekas ut går mellan Märsta, Rosersberg, Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport – ett av de mest trafikerade områdena i norra länet.