Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

Hon har fel om hon tror att 18.000 personer i bostadskön helt står utan tak över huvudet. Att man står i kö för annat boende beror t ex på att man vill byta bostadsort, att man vill byta upp sig till större lägenhet, att man vill byta till mindre lägenhet eller ibland att man vill flytta från villa till lägenhet. Skälen kan vara många.

Marie Axelsson har fel om hon tror att de 64 lägenheter som skall ombildas skulle vara tillgängliga för de som står i kö för ny bostad. Sanningen är att lägenheterna i den aktuella fastigheten redan är bebodda så ingen av de som står i bostadskön skulle ha kunnat flytta in i dessa om de varit kvar som hyresrätter.

Hon har fel om hon tror att alla bostadsrätter har samma pris per kvm. Nybyggda lägenheter i Stadsängarna är självklart dyrare per kvm än 20 år gamla lägenheter i Pilsbo. Prissättningen i den aktuella ombildningen är gjord av experter som är långt mer erfarna värderare än Marie Axelsson.

Marie Axelsson har fel om hon tror att trångboddheten i Sigtuna kommun ökar när vi ombildar 64 av Sigtunahems närmare 5.000 lägenheter till bostadsrätter. Trångboddheten förändras självklart inte av om några få hyresgäster får möjlighet att äga sitt boende. Tvärtom ger pengarna som Sigtunahem får in vid försäljningen bolaget en möjlighet att investera i nya bostäder. Utbudet kommer således att öka och minska den trångboddhet Marie Axelsson refererar till.

Hon har fel om hon tror att vi i den moderatledda kommunledningen är ensamma om att göra förändringar i Sigtunahems bostadsbestånd. Marie Axelsson säger sig vilja att så många lägenheter som möjligt skall finnas kvar inom det som kallas allmännyttan. I Sigtunas fall är det Sigtunahem. Men då har hon lyckats förtränga att socialdemokraterna tvingade Sigtunahem att sälja ut 756 lägenheter till Rikshem redan 2012. Att nu ha åsikter om 64 bostäder blir då rätt absurt.

Nej, Marie Axelssons insändare handlar om andra saker. För det första är vänstersidan ideologiskt låsta vid hyresrätten som den enda acceptabla upplåtelseformen. Detta medgavs också av Axelsson från talarstolen under fullmäktigemötet. Det är alltså inte en pragmatisk bostadspolitik som ligger till grund för argumentationen utan ren vänsterideologi. Dessutom vill Marie Axelsson som så många socialdemokrater bestämma över andras liv. Vi resonerar precis tvärt om – ge människor mer egenmakt att bestämma över sina liv. En absolut majoritet av de boende i de nu aktuella lägenheterna vill ombilda och ta över ägandet. Vi säger – då ska vi låta dem göra det!

Så Marie Axelsson – Många i Sverige gör en så kallad ”bostadsresa” från hyresrätt till bostadsrätt och från bostadsrätt till villa. Vi tycker att det är mycket rimligt att även de boende hos Sigtunahem i Pilsbo får möjlighet att påbörja en sådan bostadsresa. Försök inte att ge hyresgästerna i området dåligt samvete för att de vill äga och förvalta sina lägenheter själva genom den bostadsrättsförening de bildade redan 2011. Försök inte heller få det att låta som att ombildningen är en katastrof för bostadsmarknaden i Sigtuna kommun. Det enda som kan likna en katastrof är den bostadspolitik ni socialdemokrater förde vid er tid i makten. Den har skapat mycket långtgående negativa konsekvenser för kommunen.

Svensk bostadspolitik behöver inte fler restriktioner, mer detaljreglering och ännu mer av politisk inblandning. Tvärtom! Bostadsmarknaden behöver snabbast möjligt mindre reglering, enklare byggregler, friare prissättning och färre politiska pekpinnar. Det är något vänstersidan konsekvent motsätter sig.