Foto: Pressbild

Svagt uppåt för bostadspriserna

Bostadspriserna i Sigtuna kommun visar en svag uppgång under de senaste månaderna, enligt ny statistik från Svensk mäklarstatistik.

För villor ligger det genomsnittliga priset under de senaste tre månaderna på 39 477 kronor per kvadratmeter. Medelpriset för en villa uppgår till cirka 5 367 000 kronor. Totalt har 40 villor sålts under perioden.

Priserna har ökat med 2,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Sett över tolv månader är utvecklingen däremot svagt negativ, med en nedgång på 1,1 procent.

Även bostadsrätter visar en mindre prisuppgång. Under de senaste tre månaderna ligger snittpriset på 27 462 kronor per kvadratmeter, medan medelpriset uppgår till cirka 2 178 000 kronor. Under perioden har 97 bostadsrätter sålts i kommunen.

Priserna på bostadsrätter har ökat med 0,8 procent under tremånadersperioden.

Sett över det senaste året ligger snittpriset för bostadsrätter på 27 094 kronor per kvadratmeter, med ett medelpris på 2 027 000 kronor. Totalt har 405 bostadsrätter sålts under tolv månader. Prisnivån motsvarar en uppgång på 0,3 procent jämfört med året innan.

Av Erik Karlsson

Här finns kommunens dyraste villor

Bostad Det skiljer drygt sex miljoner kronor mellan det dyraste och billigaste villaområdet i Sigtuna kommun. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy tagit del av.

Hyreshöjningar med över tre procent

Bostad Hyresförhandlingarna mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Parterna har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 januari 2026.

Familj i Märsta fick hyressänkning efter råttproblem

Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.

Villapriserna steg under året

Bostad Villapriserna i Sigtuna kommun ökade under året, samtidigt som fler affärer genomfördes. Utvecklingen följer trenden i Stockholms län och i landet som helhet.

Ingen Sigtunavilla bland länets dyraste

Bostad Ingen av Sigtunas villor tar plats på listan över Stockholms läns 100 dyraste småhus. Kommunens högst värderade fastighet ligger på Munkholmsvägen och är taxerad till 20,2 miljoner kronor.

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.