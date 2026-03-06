Svagt uppåt för bostadspriserna

Bostadspriserna i Sigtuna kommun visar en svag uppgång under de senaste månaderna, enligt ny statistik från Svensk mäklarstatistik.

För villor ligger det genomsnittliga priset under de senaste tre månaderna på 39 477 kronor per kvadratmeter. Medelpriset för en villa uppgår till cirka 5 367 000 kronor. Totalt har 40 villor sålts under perioden.

Priserna har ökat med 2,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Sett över tolv månader är utvecklingen däremot svagt negativ, med en nedgång på 1,1 procent.

Även bostadsrätter visar en mindre prisuppgång. Under de senaste tre månaderna ligger snittpriset på 27 462 kronor per kvadratmeter, medan medelpriset uppgår till cirka 2 178 000 kronor. Under perioden har 97 bostadsrätter sålts i kommunen.

Priserna på bostadsrätter har ökat med 0,8 procent under tremånadersperioden.

Sett över det senaste året ligger snittpriset för bostadsrätter på 27 094 kronor per kvadratmeter, med ett medelpris på 2 027 000 kronor. Totalt har 405 bostadsrätter sålts under tolv månader. Prisnivån motsvarar en uppgång på 0,3 procent jämfört med året innan.