Sushi Yama öppnar restaurang på Arlanda

I höst etablerar sig sushikedjan Sushi Yama på Arlanda flygplats. Den nya restaurangen öppnar i SkyCity, intill den tidigare säkerhetskontrollen vid Terminal 5.

Restaurangen får omkring 50 sittplatser och kommer att erbjuda kedjans klassiska rätter tillsammans med nyheter på menyn. Här ska både resenärer och besökare kunna välja mellan en snabb lunch, takeaway eller en lugnare sittning före avgång.

– Det är alltid speciellt att öppna på nya platser, men Arlanda känns extra spännande eftersom vi får vara en del av Sveriges största mötesplats. Att etablera oss i SkyCity gör att vi når både vardagsresenärer och internationella gäster, vilket stärker vår resa som växande kedja, säger Johannes Örnemark, vd på Sushi Yama.

Etableringen innebär också omkring 10 nya arbetstillfällen.