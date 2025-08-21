Sushi Yama öppnar restaurang på Arlanda

I höst etablerar sig sushikedjan Sushi Yama på Arlanda flygplats. Den nya restaurangen öppnar i SkyCity, intill den tidigare säkerhetskontrollen vid Terminal 5.
Restaurangen får omkring 50 sittplatser och kommer att erbjuda kedjans klassiska rätter tillsammans med nyheter på menyn. Här ska både resenärer och besökare kunna välja mellan en snabb lunch, takeaway eller en lugnare sittning före avgång. – Det är alltid speciellt att öppna på nya platser, men Arlanda känns extra spännande eftersom vi får vara en del av Sveriges största mötesplats. Att etablera oss i SkyCity gör att vi når både vardagsresenärer och internationella gäster, vilket stärker vår resa som växande kedja, säger Johannes Örnemark, vd på Sushi Yama.
Etableringen innebär också omkring 10 nya arbetstillfällen.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.
Näringsliv SAS har beställt 45 nya jetflygplan av modellen Embraer E195-E2, med möjlighet att köpa ytterligare 10. En satsning som kan få påverkan på inrikesflyget i Sverige för SAS med omfattande verksamhet på Arlanda.