Sushi Yama invigdesFoto: Pressbild

Sushi Yama invigde sin nya restaurang på Arlanda

Sushi Yama invigde sin restaurang i Sky City under veckan: - Det känns otroligt roligt att äntligen öppna på Arlanda, säger Kent Dahlqvist, Regional Manager Norr på Sushi Yama.

Restaurangkedjan har öppnat sin 53:e restaurang i Sverige, belägen i SkyCity på Arlanda, rapporterar Sushi Yama. Den officiella invigningen hölls under veckan där representanter från Swedavia och resenärer deltog. Gästerna fick provsmaka sushibitar från menyn och deltog i klippningen av det röda bandet.

Restaurangen erbjuder Sushi Yamas breda meny med både klassiska favoriter och nyheter, samt takeaway-alternativ för resenärer på språng. Det finns även sittplatser för dem som vill äta i lugn och trivsam miljö före resan eller under arbetsdagen.

Av Erik Karlsson

