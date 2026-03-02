Susanne Grolander ny ordförande i Anhörigföreningen

Anhörigföreningen i Sigtuna kommun har hållit årsmöte och valt Susanne Grolander till ny ordförande

I styrelsen ingår även Ulf Ekberg, Britt Johansson, Pia Hed Levin, Ingrid Noterius, Elna Alman och Lola Svensson, som samtliga omvaldes.

Föreningen arbetar för att förbättra villkoren för anhöriga. Det sker främst genom att sprida information, samla kunskap och föra vidare anhörigas åsikter och behov till myndigheter och politiker.

Utöver det anordnar föreningen sammankomster för medlemmar där anhöriga ges möjlighet att träffa andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter.