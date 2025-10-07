Stulen bil avslöjad vid bensinmack i Märsta

Ett misstänkt beteende vid en bensinstation i Märsta ledde till att polisen upptäckte en stulen bil.

En man i 35-årsåldern hade börjat tanka bensin i flera dunkar, något som väckte polisens uppmärksamhet. Patrullen reagerade på att mannen uppträdde nervöst och valde därför att kontrollera både honom och fordonet. Vid kontrollen framkom det att bilen, en Volvo, var anmäld stulen. Mannen greps misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Händelsen inträffade under tisdagen och utreds nu vidare av polisen, rapporterar unt.se.