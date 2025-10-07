Stulen bil avslöjad vid bensinmack i Märsta

Ett misstänkt beteende vid en bensinstation i Märsta ledde till att polisen upptäckte en stulen bil.
En man i 35-årsåldern hade börjat tanka bensin i flera dunkar, något som väckte polisens uppmärksamhet. Patrullen reagerade på att mannen uppträdde nervöst och valde därför att kontrollera både honom och fordonet. Vid kontrollen framkom det att bilen, en Volvo, var anmäld stulen. Mannen greps misstänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Händelsen inträffade under tisdagen och utreds nu vidare av polisen, rapporterar unt.se.
Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.
Notiser Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan
Nyheter Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.
Nyheter Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.
Notiser När fyrfackssystemet infördes blev hundratals avfallskärl över. Nu får de nytt liv i Ukraina, där Sigtuna Vatten & Renhållning och flera grannkommuner bidrar till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i staden Vinnytsia.
Blåljus Polisen larmades vid 15-tiden på onsdagen till en busshållplats i Sigtuna efter uppgifter om ett misstänkt människorov: - Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov, uppger kammaråklagare Anton Frykstrand.
Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.