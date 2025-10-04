Strömavbrott i Sigtuna och Märsta – över 1 800 hushåll utan el under blåsiga förhållanden

Under lördagen påverkades drygt 1800 av Vattenfalls kunder av ett strömavbrott.

Avbrottet inträffade vid 09.52 på lördagsförmiddagen och felsökning pågår. Enligt Vattenfall beräknas felet vara åtgärdat senast klockan 16.30. Inkoppling sker stegvis och mer information publiceras löpande, uppger bolaget.

Strömavbrottet inträffar samtidigt som det råder kraftig blåst i området. SMHI har utfärdat en gul varning för vind i östra Svealand, där vindbyar på upp till 23 meter per sekund kan förekomma.

Vid 15.00 är strömavbrottet inte längre aktuellt på Vattenfalls hemsida.