Strawberryhotell i Arlandaområdet får nya restauranger

Strawberryägda Quality Hotel Arlanda XPO och Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal får nya restauranger när The Social öppnar upp.

Hotellbolaget Strawberry som ägs av Petter Stordalen etablerar nya restauranger på hotellen Quality Hotel Arlanda XPO och Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal. Det är en del av en nordisk satsning på restauranger i hotell som man redan äger. I Quality Hotel Arlanda XPO och Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal öppnar konceptet The Social upp.

– The Social ska vara gästernas vardagsrum och en självklar mötesplats för att varva ner efter dagen och ladda upp inför kvällen! Här ska gästerna känna sig som hemma och snabbt hitta sin favorit på menyn och i dryckeslistan, och lika snabbt ha tallriken framför sig för att hugga in. Här hittar du klassiker som Toast Skagen, Caesarsallad och en riktigt bra burgare, säger Maria Reisö, Concept & Commercial Food & Beverage Director Strawberry.