Strand klar för Mellofinal med Smash into pieces

Smash Into Pieces säkrade en direktplats till finalen i Melodifestivalen 2026 efter fjärde deltävlingen i Malmö, där låten Hollow fick flest röster bland publiken. Resultatet innebär att bandet avancerar till finalen som hålls senare i vår på Strawberry Arena i Stockholm.

Bland låtskrivarna bakom Hollow finns Philip Strand från Sigtuna, som även medverkade i framträdandet som körsångare. Strand är uppvuxen i Märsta, har gått på Ekillaskolan och Arlandagymnasiet samt bor i dag i Sigtuna.