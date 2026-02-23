Foto: Pressbild

Strand klar för Mellofinal med Smash into pieces

Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.

Smash Into Pieces säkrade en direktplats till finalen i Melodifestivalen 2026 efter fjärde deltävlingen i Malmö, där låten Hollow fick flest röster bland publiken. Resultatet innebär att bandet avancerar till finalen som hålls senare i vår på Strawberry Arena i Stockholm.

Bland låtskrivarna bakom Hollow finns Philip Strand från Sigtuna, som även medverkade i framträdandet som körsångare. Strand är uppvuxen i Märsta, har gått på Ekillaskolan och Arlandagymnasiet samt bor i dag i Sigtuna.

Läs mer: Sigtunabo i Mello

Av Erik Karlsson

Sarah Dawn Finer till Kulturum

Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.

julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.