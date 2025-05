Stort underskott för Bristaverket i handel med utsläppsrätter

Bristaverket i Sigtuna redovisar ett betydande underskott i utsläppsrättshandeln för 2024. Anläggningens utsläpp överskred den fria tilldelningen med ett värde motsvarande cirka 45 miljoner kronor.

Bristaverket i Sigtuna kommun tillhör de anläggningar i Stockholms län som inte klarade sig inom ramen för den fria tilldelningen av utsläppsrätter under 2024, rapporterar Newsworthy. Enligt preliminära siffror från Naturvårdsverket tilldelades anläggningen utsläppsrätter motsvarande cirka 38 000 ton växthusgaser, men släppte ut omkring 101 000 ton.

Underskottet innebär att verksamheten behövde köpa utsläppsrätter motsvarande ett värde på cirka 4,1 miljoner euro, eller omkring 45 miljoner kronor, baserat på ett genomsnittligt marknadspris på 66 euro per ton koldioxidekvivalenter.

Priset på utsläppsrätter sjönk under 2024 jämfört med föregående år, från ett snitt på 83 euro till 66 euro per ton. Priserna har varierat mellan cirka 50 och 80 euro under året. Enligt Naturvårdsverket är det sannolikt att den lägre efterfrågan från industrin samt ökad auktionering inom EU bidragit till prisnedgången.

Samtidigt minskar tilldelningen av utsläppsrätter i systemet successivt. Från och med 2024 sänks tillförseln av nya utsläppsrätter i EU:s handelssystem i snabbare takt, från 2,2 till 4,3 procent per år.

Totalt sett redovisade anläggningar i Stockholms län ett överskott av utsläppsrätter till ett värde av 17,8 miljoner euro under året. Bristaverket är dock ett av undantagen, tillsammans med bland annat Högdalenanläggningen i södra Stockholm som hade det största underskottet i länet.