Stort pådrag – Brand i Bromsta

Strax efter klockan 21 på torsdagskvällen larmades ett stort pådrag till Bromsta med anledning av brand.

Enligt de första uppgifterna från SOS Alarm brinner det i en ladugård i Bromsta gård, utanför Odensala. Ett stort pådrag har kölats ut. Enligt UNT.se är det övertänt. Även polis är på plats. Inga djur ska finnas inne i ladugården uppger Sveriges Radio.

Artikeln uppdateras.