Största skolbudgeten i modern tid – nu satsar vi på varje elevs framtid

I dag presenterar Liberalerna i regeringen den största skolbudgeten i modern tid – ett kraftfullt besked till alla Sveriges elever, lärare och skolledare.

Det handlar om 4,3 miljarder kronor redan nästa år och totalt 14 miljarder över tre år. Det är en historisk reformagenda där vi tar skolan tillbaka till grunderna: kunskap, trygghet och kvalitet.

Vi förbättrar också lärarnas arbetsvillkor genom en efterlängtad reglering av undervisningstiden – en reform som lärarkåren efterfrågat i decennier. Det handlar om att skapa mer tid för planering, uppföljning och återhämtning.

Men satsningarna stannar inte i rikspolitiken. I vårt lokala budgetförslag för 2025 la vi Liberaler i Sigtuna kommun 44,6 miljoner kronor mer än den styrande (M)ajoriteten på skola och utbildning. Vi föreslår ökad lärartäthet, möjlighet till halvklasser, stärkta insatser för elever i behov av särskilt stöd och åtgärder för att förbättra skolnärvaron. Allt för att ge varje elev rätt förutsättningar att lyckas.

Nu förväntar sig regeringen att kommunerna gör sin del av jobbet. Liberalerna kommer inte att effektivisera bort kvaliteten i skolan – vi investerar i den. Frågan är: kommer den moderatledda kommunledningen i Sigtuna kommun att lyssna?

Med Liberalerna i både regering och kommun visar vi att skolpolitiken kan vara både ambitiös och konkret – och göra verklig skillnad för våra barn och unga.