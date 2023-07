Största konkursen i landet från Märsta

Märstabaserade SET AB som verkar inom entreprenadteknik stod för den störst konkursen i landet i juni.

märsta.nu har tidigare rapporterat om att SET AB gått i konkurs, företaget hade 35 anställda och omsatte 324 miljoner kronor. Därmed var SET det största företaget sett till omsättning som gick omkull i juni. SET AB byggde bland annat rondellen på väg 263 mellan Ölsta och Steningehöjden och utförde mark- och infrastrukturarbetet vid nya brandstationen.

Juni var historiskts sett den värsta månaden hittills och just n går fler företag i konkurs än under toppen av pandemin enligt Creditsafe. 815 företag gick i konkurs under juni och hittills i år är det över 3800 företag i hela riket.

– Det är tydligt att vi nu gått in i en oroligare tid med en utmanande lågkonjunktur som gör det svårare för svenska företag att vara lönsamma. Många bolag har tyvärr inte motståndskraft att hålla ut, vilket bidrar till det vi ser nu – rekordhöga konkurstal. Aldrig tidigare har konkurserna varit på en så här hög nivå. Inte ens under pandemin, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Enligt Creditsafe är det ingen bransch som går opåverkbar, det är konkurser inom bygg, restaurang och hotell. Dessutom är företagen skyldiga Skatteverket 42 miljarder kronor efter pandemin då företag beviljades anstånd med skulder.

– Eftersläpande skatteskulder fortsätter att vara en tickande bomb. Många konkurser utgörs av branscher som fick ekonomiskt stöd under pandemin. I flera stora konkurser vet vi om att bolagen tidigare beviljats anstånd och för bolag som utsatts för kris efter kris blir det svårt att få ekonomin att gå ihop, uppger Henrik Jacobsson.