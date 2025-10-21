Storsatsning på aktiviteter under Höstlovet

Höstlovet närmar sig och i Sigtuna kommun erbjuds många aktiviteter för barn och unga upp till 19 år som spenderar lovet hemma.

Under vecka 44, måndag 27 oktober till söndag 2 november, finns möjlighet att delta i allt från höstlovsbio i Biokällan med filmerna Lilo & Stitch och Disneys nya äventyr Elio, till kortkurser i trummor, slagverk, musikproduktion och bandspel med Sigtuna kulturskola.

På biblioteken kan barn prova på serieteckning, medan Sigtuna Museum bjuder på glittertema, upptäckarkväll och skapande i studion. Ungdomens hus arrangerar Halloweenfest och pingisturnering, och på Mötesplatsen i Valsta blir det musikföreställning, barndans, afrobeats och breakdance.

Fritidsbanken och Brobygget finns på plats på Valsta torg och lånar ut inlines, rullskridskor, pingisrack, innebandyklubbor, hopprep och annan utrustning. Alla barn får ett gratis mellanmål, och Brobyggets ledare hjälper till med lagindelning och aktiviteter under dagen. Även Ekillahallen är öppen för barn och unga mellan 10–15 år med möjlighet att spela fotboll, basket och andra sporter, samt delta i kort- och sällskapsspel.

För de som gillar sport och aktiviteter utomhus finns BMX-cykling, stallbesök och racketsport. Dessutom erbjuds bowling, familjebad och familjebio tillsammans med Sigtuna Funkis, samt Halloweenpyssel på ValstaKonst.