Störningar i pendeltågstrafiken under fredagsmorgonen

Stora störningar påverkar pendeltågstrafiken mot Märsta under morgonen.

Flera avgångar på pendeltågslinje 41 ställs in efter ett vagnfel vid Märsta station. Felet gör att trafiken inte kan gå enligt tidtabell och resenärer riskerar längre väntetider.

Enligt SL saknas i nuläget prognos för när trafiken kan återgå till normal trafik. Resenärer uppmanas att kontrollera sin resa i SL-appen eller på informationsskyltar på stationerna.

Av redaktion@marsta.nu

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.