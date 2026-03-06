Störningar i pendeltågstrafiken under fredagsmorgonen

Stora störningar påverkar pendeltågstrafiken mot Märsta under morgonen.

Flera avgångar på pendeltågslinje 41 ställs in efter ett vagnfel vid Märsta station. Felet gör att trafiken inte kan gå enligt tidtabell och resenärer riskerar längre väntetider.

Enligt SL saknas i nuläget prognos för när trafiken kan återgå till normal trafik. Resenärer uppmanas att kontrollera sin resa i SL-appen eller på informationsskyltar på stationerna.