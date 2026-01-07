Foto: Trafikverket/Göran Fält

Störningar i pendeltågstrafiken till och från Märsta

Pendeltågstrafiken till och från Märsta påverkas av det rådande vädret. Trafikverket har höjt beredskapsnivån, vilket innebär att tågtrafiken körs med reducerad tidtabell.

För pendeltågslinje 41, Märsta–Södertälje centrum, är vartannat tåg inställt mellan cirka klockan 05.40 och 21.30. Samtliga avgångar som har start- eller slutstation i Upplands Väsby är inställda, vilket innebär färre avgångar på sträckan genom Märsta.

Den höjda beredskapsnivån gäller till och med tisdag den 7 januari klockan 23.59, men kan komma att förlängas. Resenärer uppmanas att räkna med trängsel ombord och att kontrollera sin resa via SL:s webbplats eller app.

Enligt nuvarande prognos kan trafiken återgå till normalläge tidigast på torsdag morgon den 8 januari.

Av Erik Karlsson
