Störningar i pendeltågstrafiken – påverkar resor till och från Märsta

Resenärer till och från Märsta drabbades på onsdagsmorgonen av stora störningar i pendeltågstrafiken.

Orsaken var ett tidigare växelfel vid Stockholm södra som ledde till kraftiga förseningar, oregelbunden trafik och många inställda avgångar på samtliga linjer. Felet åtgärdades vid 07.47, men trafiken fortsätter att påverkas under dagen.

För linje 40 stannar inga pendeltåg vid Arlanda C. Anledningen är ett spårfel mellan Upplands Väsby och Arlanda C. I stället leds tågen om via Märsta. Resenärer hänvisas till SL:s ordinarie bussar 583 och 579 mellan Märsta och Arlanda. Den som har giltig SL-biljett kan även resa med SJ och Mälartåg till och från Arlanda C. Prognosen är att trafiken återgår till det normala vid Arlanda C den 21 augusti.

Dessutom är pendeltågen på linje 40 och 41 inställda mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn.

SL uppmanar resenärer att vara uppmärksamma på plattformsskyltar och utrop ombord, eftersom tåg kan ställas in eller köra förbi stationer med kort varsel. Alla inställda avgångar visas inte i reseplaneraren, men på Trafikverkets webbplats går det att se aktuella avgångar från varje station.