Störningar i pendeltågstrafiken – påverkar resor till och från Märsta

Resenärer till och från Märsta drabbades på onsdagsmorgonen av stora störningar i pendeltågstrafiken.

Orsaken var ett tidigare växelfel vid Stockholm södra som ledde till kraftiga förseningar, oregelbunden trafik och många inställda avgångar på samtliga linjer. Felet åtgärdades vid 07.47, men trafiken fortsätter att påverkas under dagen.

För linje 40 stannar inga pendeltåg vid Arlanda C. Anledningen är ett spårfel mellan Upplands Väsby och Arlanda C. I stället leds tågen om via Märsta. Resenärer hänvisas till SL:s ordinarie bussar 583 och 579 mellan Märsta och Arlanda. Den som har giltig SL-biljett kan även resa med SJ och Mälartåg till och från Arlanda C. Prognosen är att trafiken återgår till det normala vid Arlanda C den 21 augusti.

Dessutom är pendeltågen på linje 40 och 41 inställda mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn.

SL uppmanar resenärer att vara uppmärksamma på plattformsskyltar och utrop ombord, eftersom tåg kan ställas in eller köra förbi stationer med kort varsel. Alla inställda avgångar visas inte i reseplaneraren, men på Trafikverkets webbplats går det att se aktuella avgångar från varje station.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Rekordmånga rotavdrag i sommar

Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

Ny socialchef på plats i Sigtuna kommun

Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.

Extra

Biljakt tog stopp i Sigtuna

Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

Många studerar utanför hemlänet

Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.

Märsta Simsällskap satsar på simkunnighet bland skolbarn

Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening