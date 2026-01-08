Störningar i buss- och pendeltågstrafiken

Det råder stora störningar i buss och tågtrafik denna morgon på grund av snön som fallit.

Snö och halka orsakar fortsatta störningar i kollektivtrafiken i Sigtuna kommun, med påverkan på både buss- och pendeltågstrafiken i Märsta, Rosersberg och omgivande områden.

På grund av det rådande vintervädret har Trafikverket höjt beredskapsnivån. Det innebär att samtliga järnvägsföretag tillfälligt behöver minska sin trafik. Den höjda beredskapsnivån gäller i nuläget till och med den 12 januari, men kan komma att förlängas.

För pendeltågstrafiken innebär detta att vissa avgångar är inställda under rusningstid. Mellan klockan 06.00–09.00 samt 15.00–18.00 ställs pendeltåg in på sträckan mellan Tumba och Upplands Väsby, vilket påverkar resenärer till och från bland annat Märsta och Rosersberg. Vilka avgångar som berörs varierar, och resenärer uppmanas att kontrollera sin resa i förväg.

Även vissa busslinjer påverkas av väglaget, med risk för förseningar och ändrade avgångar. Någon prognos för när trafiken kan återgå till ordinarie tidtabell finns i nuläget inte.

Resenärer rekommenderas att hålla sig uppdaterade via SL:s trafikinformation inför avresa.