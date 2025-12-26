Stormvarning över kommunen

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.
I samband med ett lågtryck över Finland väntas nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar, där vindstyrkorna kan nå upp mot 20–23 meter per sekund. Det finns risk för att vägar blockeras av nedfallna träd och grenar samt för störningar i kollektivtrafiken i form av förseningar eller inställda avgångar.
Allmänheten uppmanas att säkra lösa föremål utomhus, som trädgårdsmöbler och tillfälliga konstruktioner. Det finns även risk för skador i skog samt för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.