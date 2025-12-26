Stormvarning över kommunen

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

I samband med ett lågtryck över Finland väntas nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar, där vindstyrkorna kan nå upp mot 20–23 meter per sekund. Det finns risk för att vägar blockeras av nedfallna träd och grenar samt för störningar i kollektivtrafiken i form av förseningar eller inställda avgångar.

Allmänheten uppmanas att säkra lösa föremål utomhus, som trädgårdsmöbler och tillfälliga konstruktioner. Det finns även risk för skador i skog samt för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar.