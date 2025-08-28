Storboda byggs om för unga dömda

Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.

Storboda görs redo för att ta emot barn mellan 15-17 år rapporterar SVT Stockholm. Tidigare har barn under 18 år placerats på Statens institutionsstyrelses ungdomshem, men regeringens nya kriminalpolitik innebär att de istället kan dömas till fängelse. På Rosersberg planeras tre särskilda avdelningar för barn, med färre individer per avdelning och en miljö som ska upplevas mer hemlik.

Anstalten har säkerhetsklass två, vilket innebär hårdare befogenheter än på ungdomshemmen, exempelvis längre inlåsningstider och möjlighet att använda handfängsel. Kriminalvården betonar samtidigt att skola och påverkansprogram blir viktiga inslag för att förbereda ungdomarna på ett liv efter frigivningen.