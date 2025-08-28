Storboda byggs om för unga dömda

Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.
Storboda görs redo för att ta emot barn mellan 15-17 år rapporterar SVT Stockholm. Tidigare har barn under 18 år placerats på Statens institutionsstyrelses ungdomshem, men regeringens nya kriminalpolitik innebär att de istället kan dömas till fängelse. På Rosersberg planeras tre särskilda avdelningar för barn, med färre individer per avdelning och en miljö som ska upplevas mer hemlik.
Anstalten har säkerhetsklass två, vilket innebär hårdare befogenheter än på ungdomshemmen, exempelvis längre inlåsningstider och möjlighet att använda handfängsel. Kriminalvården betonar samtidigt att skola och påverkansprogram blir viktiga inslag för att förbereda ungdomarna på ett liv efter frigivningen.
Nyheter Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.
Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.
Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.
Nyheter Invasiva djur- och växtarter fortsätter att sprida sig i Sverige. Hittills i år har 28 arter som bedöms utgöra mycket hög risk för den biologiska mångfalden rapporterats i Sigtuna kommun. Bland dessa finns kanadagås, apel och mahonia.
Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.
Blåljus Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.
Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.