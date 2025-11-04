Stora tågproblem till och från Märsta

Det råder stora störningar i pendeltågstrafiken till och från Märsta.

Tågtrafiken mellan Rotebro och Upplands Väsby är just nu kraftigt påverkad efter ett tidigare signalfel och en befarad olyckshändelse. Det medför omfattande förseningar, oregelbunden trafik och flera inställda avgångar på pendeltågslinjerna 40 och 41.

Resenärer till och från Märsta bör räkna med förlängda restider och väntetider under morgonen, enligt SL.