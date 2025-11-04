Stora tågproblem till och från Märsta

Det råder stora störningar i pendeltågstrafiken till och från Märsta.
Tågtrafiken mellan Rotebro och Upplands Väsby är just nu kraftigt påverkad efter ett tidigare signalfel och en befarad olyckshändelse. Det medför omfattande förseningar, oregelbunden trafik och flera inställda avgångar på pendeltågslinjerna 40 och 41.
Resenärer till och från Märsta bör räkna med förlängda restider och väntetider under morgonen, enligt SL.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.